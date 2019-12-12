НКСС перечислила деньги на выплату соцпомощи и компенсаций за холодный период года

Около 171 малоимущих семей Республики Молдова должны получить помощь за холодный период года. Для этих выплат Национальная касса социального страхования (НКСС) перечислила сегодня 85,5 млн леев.

Размер помощи за холодный период года увеличился на 150 леев и составляет 500 леев в месяц. Пособие выплачивается за ноябрь-март.

Также сегодня был осуществлен перевод на социальную помощь в размере 38,8 млн леев для 44 тыс. человек. Получатели указанных социальных пособий должны получить свои деньги до 26 декабря.

Помощь за холодный период года и социальная помощь устанавливаются территориальными структурами социальной помощи, а выплата этих пособий осуществляется согласно спискам, представленным соответствующими учреждениями, пишет moldpres.md.