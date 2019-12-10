НКСС перечислила деньги на выплату пособий по временной нетрудоспособности

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Национальная касса социального страхования осуществила перечисление в размере 47,5 миллионов леев на выплату пособий по временной нетрудоспособности. 20,2 тысячи бенефициаров могут получить пособия по временной нетрудоспособности за предыдущие месяцы.

Выплата пособия по временной нетрудоспособности будет осуществляться поставщиками платёжных услуг: FinComBank, Energbank, EuroCreditBank, Eximbank, Moldova-Agroindbank, Moldindconbank, Victoriabank, Comerţbank, Mobiasbanca, Banca Comercială Română, ГП „Poşta Moldovei”, передаёт ipn.md. Для получения пособия по временной нетрудоспособности бенефициары должны обратиться в банковское учреждение, в котором был открыт их зарплатный счёт или счёт социального обеспечения. Если бенефициар не имеет карты, пособие можно получить в любом почтовом отделении независимо от места жительства.

По данным НКСС, в ноябре этого года в почтовых отделениях остались невостребованными пособия по временной нетрудоспособности для 12,2 тысячи бенефициаров, а нераспределенная сумма в 11,8 миллиона леев, или 30% от общей перечисленной суммы, была возвращена на счёт НКСС.

НКСС призывает получателей пособий по временной нетрудоспособности забрать свои деньги. 26 декабря текущего года – последний день, когда это можно сделать.