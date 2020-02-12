НКСС перечислила деньги для пособий по временной нетрудоспособности

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Перевод на сумму 64,8 млн леев для выплаты пособий по временной нетрудоспособности был осуществлён НКСС 11 февраля. Так, более 22,3 тыс. бенефициаров смогут получить пособия за предыдущие месяцы.

Бенефициары должны обратиться в банковское учреждение, в котором был открыт платёжный или социальный счёт, пишет ipn.md. Если бенефициар не является держателем карты, пособие может быть получено в любом почтовом отделении, независимо от места жительства.

Выплата пособия осуществляется следующими поставщиками услуг: FinComBank, Energbank, EuroCreditBank, Eximbank, Moldova-Agroindbank, Moldindconbank, Victoriabank, Comerţbank, Mobiasbanca, Banca Comercială Română, ГП “Poșta Moldovei”. Получатели пособия могут узнать, какому поставщику платёжных услуг были переведены деньги, на веб-странице Национальной кассы.