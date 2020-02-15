НКСС осуществила переводы для всех социальных пособий

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Национальная касса социального страхования осуществила переводы для всех видов социальных пособий в размере около 382,7 млн. леев, включая деньги, предназначенные для выплаты пособий семьям с детьми.

Для пособий по беременности и родам было переведено 52,8 млн. леев для 1 972 бенефициаров, а для отцовских пособий – 1,8 млн. леев для 368 бенефициаров, пишет ipn.md. Для единовременного пособия при рождении ребёнка переведено 24,6 млн. леев для 3 072 получателей. Для ежемесячного пособия по уходу за ребёнком до достижения им 3 лет было переведено 89,2 млн. леев для 47 248 бенефициаров. Для ежемесячного пособия по уходу до 3 лет за детьми-близнецами или несколькими детьми был переведён 1 млн леев для 1 507 граждан. Для ежемесячного пособия по уходу за ребёнком до 2 лет было переведено 26,3 млн. леев для 37 485 бенефициаров.

В то же время были осуществлены переводы для 14 видов иных социальных пособий, таких как компенсации, социальная помощь, пособие по безработице, помощь на холодный период года и т. д.

Для получения денег через банк бенефициары должны обратиться в учреждение, в котором был открыт счёт заработной платы или социальный счёт. Если получатель не является держателем карты, деньги могут быть получены в любом почтовом отделении, независимо от места жительства.