НКСС осуществила перечисления на все социальные выплаты

НКСС осуществила перечисления на все социальные выплаты

Перечисления на все социальные пособия на сумму около 408,8 миллионов леев, включая деньги, предназначенные для выплаты пособий семьям с детьми, были осуществлены. Об этом сообщается в пресс-релизе Национальной кассы социального страхования.

На пособие по материнству перечислено 50,2 млн леев примерно 1 800 бенефициарам, а на отцовское пособие – 1,7 млн леев для 360 бенефициаров. На единовременное пособие при рождении ребёнка было перечислено 21,6 млн леев примерно для 2 700 человек.

В качестве ежемесячного пособия на воспитание ребёнка в возрасте до 3 лет были переведены 88,6 млн леев более чем 47 тысячам бенефициаров, пишет ipn.md. Для ежемесячного пособия на содержание до 3 лет детей-близнецов или большего количества детей от одной беременности, было перечислено 996,9 тысяч леев для более чем 1 400 человек. На ежемесячное пособие по уходу за ребёнком в возрасте до 2 лет было перечислено 26,2 миллиона леев для 37 660 бенефициаров.

В то же время, были осуществлены переводы для других 14 социальных пособий, таких как компенсация, социальная помощь, пособие по безработице, помощь в холодный период года.

Чтобы получить деньги, бенефициары должны обратиться в учреждение, где был открыт счёт заработной платы или социальный счёт. Если бенефициар не является держателем карты, деньги можно получить в любом почтовом отделении.

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