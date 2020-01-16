НКСС осуществила перечисления на все социальные выплаты

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Перечисления на все социальные пособия на сумму около 408,8 миллионов леев, включая деньги, предназначенные для выплаты пособий семьям с детьми, были осуществлены. Об этом сообщается в пресс-релизе Национальной кассы социального страхования.

На пособие по материнству перечислено 50,2 млн леев примерно 1 800 бенефициарам, а на отцовское пособие – 1,7 млн леев для 360 бенефициаров. На единовременное пособие при рождении ребёнка было перечислено 21,6 млн леев примерно для 2 700 человек.

В качестве ежемесячного пособия на воспитание ребёнка в возрасте до 3 лет были переведены 88,6 млн леев более чем 47 тысячам бенефициаров, пишет ipn.md. Для ежемесячного пособия на содержание до 3 лет детей-близнецов или большего количества детей от одной беременности, было перечислено 996,9 тысяч леев для более чем 1 400 человек. На ежемесячное пособие по уходу за ребёнком в возрасте до 2 лет было перечислено 26,2 миллиона леев для 37 660 бенефициаров.

В то же время, были осуществлены переводы для других 14 социальных пособий, таких как компенсация, социальная помощь, пособие по безработице, помощь в холодный период года.

Чтобы получить деньги, бенефициары должны обратиться в учреждение, где был открыт счёт заработной платы или социальный счёт. Если бенефициар не является держателем карты, деньги можно получить в любом почтовом отделении.