НКСС осуществила перечисления на все социальные выплаты в этом месяце

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Национальная касса социального страхования сообщает, что в текущем месяце выплата пенсий, пособий, финансовой помощи и компенсаций была осуществлена вовремя и в полном объёме. Сегодня, 13 мая, было осуществлено последнее перечисление в размере 248,5 миллиона леев.

Сумма включает и деньги, предназначенные для выплаты пособий семьям с детьми и пособий по временной нетрудоспособности. НКСС заверяет в том, пишет ipn.md, что в настоящее время задолженности по финансированию отсутствуют.

В пресс-релизе учреждения отмечается, что деньги получателям были переведены на социальный или зарплатный счёт. Если получатель социального пособия не является держателем банковской карты, то деньги можно получить в любом почтовом отделении страны, независимо от регистрации по месту жительства.

Невостребованные получателями на почте суммы будут ежемесячно возвращаться на счёт НКСС и перечисляться для выплаты в следующем месяце.

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