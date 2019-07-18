НКСС обнародовала список предпринимателей, не забравших трудовые книжки из территориальных касс (DOC)

НКСС обнародовала список предпринимателей, не забравших трудовые книжки из территориальных касс (DOC)

Национальная касса социального страхования опубликовала список экономических агентов, которые не забрали часть трудовых книжек сотрудников из территориальных касс.

В соответствии с постановлением правительства, НКСС отвечала за сканирование трудовых книжек с целью внесения в личные учётные записи информации о трудовом стаже, достигнутом до 1 января 1999 года. Было установлено, что ряд хозяйствующих субъектов не прибыли в НКСС для получения трудовых книжек обратно, передаёт ipn.md. Их список опубликован ниже.

В то же время, согласно положениям постановления, руководители предприятий, независимо от типа собственности и организационно-правовой формы, должны были вернуть под роспись работникам или их представителям трудовые книжки до 28 декабря 2018 года.

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