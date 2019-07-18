НКСС обнародовала список предпринимателей, не забравших трудовые книжки из территориальных касс (DOC)

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Национальная касса социального страхования опубликовала список экономических агентов, которые не забрали часть трудовых книжек сотрудников из территориальных касс.

В соответствии с постановлением правительства, НКСС отвечала за сканирование трудовых книжек с целью внесения в личные учётные записи информации о трудовом стаже, достигнутом до 1 января 1999 года. Было установлено, что ряд хозяйствующих субъектов не прибыли в НКСС для получения трудовых книжек обратно, передаёт ipn.md. Их список опубликован ниже.

В то же время, согласно положениям постановления, руководители предприятий, независимо от типа собственности и организационно-правовой формы, должны были вернуть под роспись работникам или их представителям трудовые книжки до 28 декабря 2018 года.