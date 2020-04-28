НКСС возобновляет приём граждан

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Национальная касса социального страхования (НКСС) возобновит с 29 апреля приём граждан. Он будет проходить в главных офисах территориальных касс социального страхования поэтапно с разделением категорий бенефициаров.

Как пишет ipn.md, 29 и 30 апреля, с 08:00 до 14:00, все ТКСС будут обслуживать только получателей пенсий, социальных пособий и заявителей пособия на погребение. С 4 мая по 8 мая, с 08:00 до 14:00, будут обслуживаться бенефициары материнских пособий и пособий семьям с детьми. С 11 мая по 15 мая, с 08:00 до 14:00, вновь будут обслуживаться получатели пенсий и социальных пособий, и заявители пособия на погребение.

В этот период не будут обслуживаться бенефициары ТКСС Сорока, Глодень и Штефан-Водэ, так как в этих городах установлен карантинный режим. Приём граждан в данных населенных пунктах начнется после их выхода из изоляции.

После каждых двух часов работы в зданиях будет проводиться дезинфекция и проветривание приёмных помещений. Заявители будут допущены внутрь только при условии ношения защитных масок и перчаток, а также соблюдения социальной дистанции.

С 18 мая все территориальные кассы будут работать в полном режиме.

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