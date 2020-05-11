НКСС: началась выплата пособий по безработице патентообладателям

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Сегодня Национальная касса социального страхования перечислила средства на выплату пособия по безработице для 10 658 обладателей патентов и индивидуальных предпринимателей. Сумма перечислений составила 29,7 млн леев.

Как сообщается на сайте ведомства, единовременное пособие по безработице в размере 2 775 леев будет переведено на банковские карты бенефициаров. Списки получателей пособия, составленные Государственной налоговой службой, были перенаправлены в НКСС. Деньги будут перечислены на счета данных категорий граждан до 30 июня.

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