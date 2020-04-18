НКСС: как подавать заявления о назначении пенсий и социальных пособий в период ЧП

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Заявители, которые получают право на пенсию и другие социальные пособия в период с 17 марта по 15 мая, подадут заявление и необходимые документы в территориальную кассу социального страхования (ТКСС) со дня прекращения чрезвычайного положения.

Согласно пресс-релизу учреждения, в период чрезвычайного положения сроки предоставления всех социальных пособий не начинаются, и, если они начали действовать, будут приостановлены на протяжении всего чрезвычайного положения, пишет ipn.md.

Пенсия начисляется со дня получения права, если заявление и необходимые документы были поданы в определённые сроки со дня прекращения действия чрезвычайного положения. Пенсия по старости – в течение 30 дней; пенсия по инвалидности – в течение 60 дней; пенсия по случаю потери кормильца – в течение 90 дней. Соответственно, в зависимости от категории пенсии для заявителей, указанные сроки подачи заявления будут исчисляться со дня отмены чрезвычайного положения.

Если право на пенсию или другое социальное пособие возникло до объявления чрезвычайного положения, и заявитель по какой-либо причине не подал заявление об осуществлении этого права, на период чрезвычайного положения расчёт срока приостанавливается, а оставшийся срок подачи заявления будет по-прежнему рассчитываться со дня прекращения ЧП.

Тот же подход будет применяться к срокам предоставления всех социальных льгот, установленных территориальными кассами социального страхования.

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