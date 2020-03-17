НКСС частично ограничивает доступ лиц в территориальные подразделения

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До конца марта Национальная касса социального страхования частично ограничивает доступ лиц к территориальным подразделениям. В указанный период будут обслуживаться только граждане, подающие заявки на получение пенсий и социальных пособий.

Согласно пресс-релизу учреждения, новый график работы разработан для обеспечения безопасности и защиты здоровья сотрудников и бенефициаров НКСС в связи с распространением COVID-19. В этот период, передаёт ipn.md, будут приостановлены приёмы в Консультационный центр учреждения.

Лица, у которых есть какие-либо вопросы, касающиеся выплаты социальных пособий, могут получить информацию в колл-центре НКСС по телефону: 022 257 777. Колл-центр доступен с понедельника по пятницу, с 08:00 до 17:00.