НКМС тестирует электронную систему предоставления и учета медицинских услуг

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Национальная компания медицинского страхования объявила сегодня о запуске в тестовом режиме информационной системы по записи на разнообразные медицинские услуги.

По данным пресс-службы НКМС, система призвана повысить уровень прозрачности процесса оказания медицинских услуг и использования финансовых средств, повысить эффективность услуг, обеспечить мониторинг их оказания и улучшить качество учета в компании.

Система будет работать в тестовом режиме до конца года. С ее помощью врачи смогут найти пациента в базе данных НКМС, проверить его статус страхования и записать его на прием. Во время тестирования системы она будет работать параллельно с традиционной записью на прием к врачу.

В тестовую версию системы включены услуги по функциональной диагностике, медицинской визуализации, радиодиагностические исследования, эндоскопия, другие обследования.

Доступ к системе можно получить с компьютера или любого устройства, подключенного к Интернету, без установки дополнительных приложений или программ.