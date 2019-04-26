Нюхавших клей подростков задержали в Слободзее

Нюхавших клей подростков задержали в Слободзее

Днём 21 апреля сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних в Слободзее застали 3 подростков за пагубным занятием. Около недостроенного дома два 16-летних парня и их 17-летний приятель вдыхали пары клея. При виде правоохранителей они пытались убежать, но были задержаны.

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, юноши обучаются в одном учебном заведении и проживают в общежитии. Свои противоправные действия они не стали отрицать. Парни признались, что нюхают клей не в первый раз.

За употребление в общественном месте психотропных веществ либо их аналогов юным правонарушителям грозит административная ответственность. Санкция статьи предусматривает наказание в виде наложения штрафа, либо административный арест на срок до 15 суток.

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