Нэстасе так и не осмелел: третий раунд дебатов кандидатов в генпримары Кишинева проходит без него (LIVE)

И вновь публичные дебаты, организованные кандидатом от Партии социалистов на пост генпримара Кишинева Ионом Чебаном и исправно им проводимые “до последнего вопроса”, проходят в отсутствие его контркандидата Андрея Нэстасе.

Последний так и не осмелился выйти и в открытую пообщаться с потенциальными избирателями, ответить на их любые вопросы и аргументировать свои обвинения в адрес Иона Чебана.

Кандидат-социалист рассказал, что они постоянно пытаются “достучаться” до Нэстасе посредством телефонных звонков, публичных сообщений и даже баннеров по городу, однако бесполезно.

Стоит отметить, что на дебаты, организованные Ионом Чебаном, поддержанные и ведомые известным журналистом Георге Гонца, с каждым днем собирается все больше людей – известных экспертов, журналистов, общественных активистов и рядовых горожан.