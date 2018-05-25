Нэстасе струсил и сегодня: четвертый раунд дебатов снова ведет Ион Чебан (ВИДЕО)

Как и ожидалось, даже социальные проблемы Кишинева не интересуют кандидата от партии “Достоинство и правда” Андрея Нэстасе: вновь он не осмелился открыто поговорить с кандидатом от ПСРМ Ионом Чебаном, а также журналистами, экспертами и простыми гражданами.

Комментируя недостойное поведение своего контркандидата, Чебан напомнил, что Нэстасе назвал циркачами всех, кто ходит на публичные дебаты, и извинился перед присутствующими.

– Нэстасе раньше назвал Плахотнюка трусом за неявку его на дебаты, и это правда. Но кем в аналогичной ситуации является сам Нэстасе? Он не явился ни на одни дебаты, на которые мы его приглашали, и более того – назвал присутствующих здесь циркачами. Хочу попросить прощения у всех присутствующих за это, – сказал Чебан.

Напомним, Андрей Нэстасе, несколько лет назад назвавший Плахотнюка трусом за игнорирование предвыборных дебатов, теперь сам трусливо “бегает” от любой открытой беседы с Ионом Чебаном и с жителями Кишинева.

Также Нэстасе променял столицу Молдовы, генпримаром которой хочет стать, на столицу другого государства – Румынии: в разгар предвыборной кампании он отправился в соседнюю страну просить помощи у “братьев-румын”.