Нэстасе поучает Санду: Когда что-то говоришь, нужно иметь доказательства

Когда политики делают публичные заявления, они должны представить доказательства сказанному. В противном случае жажда пиара дискредитирует благое начинание. Так считает председатель ППДП Андрей Нэстасе. Реплика прозвучала в ответ на просьбу журналистов прокомментировать декларацию Майи Санду о том, что “власти начали настоящую охоту на судей КС”.

– Лучше спросите об этом госпожу Санду. Могу сказать, что когда платформа “DA” выступала с обвинениями, у нас всегда были доказательства, – заявил Нэстасе, пишет unimedia.info.

Лидер ППДП также отметил, что “мы никогда не говорили о том, что за нами ведется наблюдение, пока у нас не было доказательств этого”.

– Наше отличие от всех остальных в этой стране, я имею в виду политиков, заключается в том, что, когда мы выдвигаем какое-то обвинением, мы доказываем, что это действительно так. В противном случае жажда политического пиара может дискредитировать всякое намерение, – подытожил он.

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