Нэстасе поучает Санду: Когда что-то говоришь, нужно иметь доказательства

Нэстасе поучает Санду: Когда что-то говоришь, нужно иметь доказательства

Когда политики делают публичные заявления, они должны представить доказательства сказанному. В противном случае жажда пиара дискредитирует благое начинание. Так считает председатель ППДП Андрей Нэстасе. Реплика прозвучала в ответ на просьбу журналистов прокомментировать декларацию Майи Санду о том, что “власти начали настоящую охоту на судей КС”. 

– Лучше спросите об этом госпожу Санду. Могу сказать, что когда платформа “DA” выступала с обвинениями, у нас всегда были доказательства, – заявил Нэстасе, пишет unimedia.info. 

Лидер ППДП также отметил, что “мы никогда не говорили о том, что за нами ведется наблюдение, пока у нас не было доказательств этого”.

– Наше отличие от всех остальных в этой стране, я имею в виду политиков, заключается в том, что, когда мы выдвигаем какое-то обвинением, мы доказываем, что это действительно так. В противном случае жажда политического пиара может дискредитировать всякое намерение, – подытожил он. 

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md