Нэстасе подтверждает: “АКУМ” больше не существует

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Блока “АКУМ” больше нет. Это подтверждает лидер ППДП Андрей Нэстасе. В рамках передачи на частном телеканале он рассказал о том, что выступал за то, чтобы “АКУМ” продолжил функционировать и после выборов, но “этот подход не был поддержан коллегами из ПДС, которые посчитали, что следует ограничиться выборами”.

– Мы уважаем их решение. Я имею в виду заявления госпожи Санду, что блок “АКУМ” больше не существует, что он был создан только для местных и парламентских выборов, – заявил Нэстасе.

Камнем преткновения между ПДС и ППДП стали предстоящие выборы в Хынчештах. Отвечая на вопрос, почему двум партиям не удалось выдвинуть единого кандидата, Нэстасе объяснил, что он предложил Санду кандидатуру Григория Кобзака, который ранее уже баллотировался по этому же округу, однако ему ответили, что Кобзак якобы не хочет участвовать в голосовании. Затем же ПДС решила и вовсе не дожидаться решения ППДП и выдвинула своего кандидата – Олесю Стамате. А выбор платформы “Достоинство и правда” пал на Михая Друцэ.