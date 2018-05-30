Нэстасе отказался подписывать меморандум, предложенный гражданским обществом (ВИДЕО)

Нэстасе отказался подписывать меморандум, предложенный гражданским обществом (ВИДЕО)

Несмотря на то, что документ был предложен на подпись всем кандидатам еще в самом начале предвыборной кампании, в рамках вчерашних дебатов выяснилось, что Андрей Нэстасе до сих пор не нашел время ознакомиться с ним.

Он пообещал, что в ближайшие 1-2 дня прочтет документ и выступит со своими замечаниями.

– Это важные вещи, которые мы должны проверить и проанализировать, – сказал он. 

Заявление Нэстасе возмутило кандидата ПСРМ Иона Чебана, который первым подписал так называемый меморандум-обязательство будущего примара перед гражданским обществом.

– Отказ от незаконных ограничений на свободный доступ граждан, открытое общение с гражданским обществом и гражданами на основании ясных принципов, создание управления по работе с гражданским обществом, открытые встречи на постоянной основе, разработка ясного регламента по публичным консультациям, организация конкурсов по замещению вакантных должностей, исходя из способностей и заслуг и так далее…Что тут анализировать, господин Нэстасе? Подписывайте! – призвал Чебан, будучи поддержанным людьми. Нэстасе, однако, так и не сделал этого. 

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