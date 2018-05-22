Нэстасе не пришел на публичные дебаты с Ионом Чебаном

Как и ожидалось, кандидат в генпримары Кишинева Андрей Нэстасе не явился на публичные дебаты к Арке победы, на которые был приглашен Ионом Чебаном.

Отметим, что накануне об отказе Нэстасе от публичных дебатов с кандидатом от Партии социалистов объявил даже не сам претендент на пост генпримара, а его “пресс-секретарь”, вице-председатель партии «Платформа достоинства и правды» Александр Слусарь.

С призывом к своем контркандидату не бояться и выходить на публичное обсуждение решений проблем Кишинева Чебан обратился в ходе пресс-конференции накануне, 21 мая, предложив Нэстасе выбрать любое удобное ему время, любую касающуюся столицы тему и модератора от любого СМИ.