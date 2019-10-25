Нэстасе намерен аннулировать компенсации для нуждающихся жителей Кишинева? (ВИДЕО)

«Мы не можем жить за счет компенсаций», – так кандидат блока «АКУМ» на пост генерального примара Кишинева Андрей Нэстасе ответил на вопрос кандидата от ПСРМ Иона Чебана по поводу компенсаций на проезд в общественном транспорте в рамках вчерашних теледебатов. На данный момент этой выплатой, которая стала возможной благодаря фракции ПСРМ в МСК, пользуются порядка 77 тысяч нуждающихся жителей муниципия, однако, по всей видимости, Нэстасе не считает эти траты необходимыми.

Ион Чебан: Вы знаете, какую компенсацию мы выделяем на проезд в общественном транспорте, для какого количества людей и сколько денег мы выделяем на это?

Андрей Нэстасе: Мы не можем жить только за счет компенсаций…

Ион Чебан: Вы аннулируете их?

Андрей Нэстасе: Конечно, мы сделаем всё, что в наших силах, чтобы граждане пользовались всем, что им может предложить примария, но мы не сможем сделать больше, чем они делают сегодня, если мы не привлечем европейские фонды, гранты, другие деньги…

Ион Чебан: У меня есть еще вопрос. Это я понял. Вы аннулируете компенсации.