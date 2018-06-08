Нэстасе еще не успел официально стать генпримаром Кишинева, но уже обзавелся именной табличкой у кабинета

Несмотря на то, что суд пока еще не утвердил результаты прошедших выборов на должность генерального примара Кишинева, так называемый проевропейский кандидат уже “застолбил” за собой главный кабинет в примэрии и даже обзавелся именной табличкой, гласящей, что он будет там сидеть.
В рамках передачи на частном телеканале Нэстасе заявил, что не имеет к табличке отношения, и что ее, якобы, повесили работающие там люди. По его мнению, это значит, что его там с нетерпением ждут.
Напомним, у суда есть 10 дней, чтобы признать результаты прошедших выборов.
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