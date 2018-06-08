Нэстасе еще не успел официально стать генпримаром Кишинева, но уже обзавелся именной табличкой у кабинета

В рамках передачи на частном телеканале Нэстасе заявил, что не имеет к табличке отношения, и что ее, якобы, повесили работающие там люди. По его мнению, это значит, что его там с нетерпением ждут.

Напомним, у суда есть 10 дней, чтобы признать результаты прошедших выборов.