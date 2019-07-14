Няню, убившую дочь молдавских мигрантов в Израиле, приговорили к 17 годам тюрьмы

Няню, убившую дочь молдавских мигрантов в Израиле, приговорили к 17 годам тюрьмы

Няню, родом из Украины, которая убила маленькую Ясмин, дочь молдавских мигрантов в Израиле, приговорили сегодня к 17 годам лишения свободы. Также ее обязали заплатить родителям малышки ущерб в размере 30 тысяч евро. 

Решение суда является окончательным, пишет tv8.md со ссылкой на блог журналистки Елены Робу.

Напомним, дочь молдавских мигрантов, живущих в Израиле, была убита 23-летней няней в детском саду. Она накрыла девочку одеялом, перекрыв ей доступ к кислороду. Няню обвинили в еще 8 случаях жестокого обращения с детьми: она била их об пол, бросала и трусила, ударяла их, волочила по полу, накрывала одеялами и надевала ведра им на головы.

 

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