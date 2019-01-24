Няня, убившая в Израиле годовалую девочку молдавских мигрантов, признала свою вину

0

Няня, которой предъявили обвинения в убийстве в детском саду в Израиле Ясмин, годовалой дочери молдавских мигрантов, будет приговорена к многолетнему тюремному заключению. Соглашение по делу между прокуратурой и адвокатами подсудимой Инны Скибенко было передано в суд в среду, 23 января. Кроме того, няня-убийца будет обязана выплатить компенсацию родителям Ясмин, а также семьям других детей, пострадавших по её вине.

Обвиняемая призналась в непреднамеренном убийстве, после чего прокуратура выразила готовность пойти на компромисс. До этого для девушки требовали самого сурового срока, установленного законом. Во время оглашения обвинительного приговора, в котором подробно описали процесс совершения преступления и момент смерти девочки, многие из присутствующих не могли сдержать слёзы, пишет tv8.md со ссылкой на vesty.co.il.

В ходе заседания было озвучено, как именно Инна Скибенко убила девочку: девушка схватила ребёнка, бросила на матрас и закрыла лицо одеялом так, что малышка не могла дышать и двигаться. Затем обвиняемая ещё сильнее придавила ребёнка своим телом. Всё это время ответчица не отрывалась от мобильного телефона. Через десять минут женщина убрала одеяло и увидела, что ребёнок не подаёт признаков жизни.

Примерно шесть месяцев назад в суд были переданы другие материалы, согласно которым, помимо убийства Ясмин, обвиняемая Скибенко жестоко обращалась и с другими детьми. Жертвами её агрессивных действий стали ещё 9 детей из детского сада в Петах-Тикве. Родители погибшей годовалой Ясмин рассчитывают на то, что няня-изверг получит не менее 20 лет лишения свободы.