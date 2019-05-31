Няня, убившая в Израиле дочь молдавских мигрантов: прокуроры настаивают на строгом приговоре

Няня, убившая в Израиле дочь молдавских мигрантов: прокуроры настаивают на строгом приговоре

Дело об убийстве Ясмин, годовалой дочери молдаван, обосновавшихся в Израиле, было передано в суд. Няне, которой предъявили обвинения в убийстве, грозит внушительный тюремный срок.

Местные СМИ сообщают, что израильская прокуратура потребовала для обвиняемой до 27 лет заключения, пишет publika.md.

Напомним, что в израильский суд было подано обвинительное заключение против 23-летней уроженки Украины Инны Скрибенко, работавшей няней в местном детском саду. Она обвиняется в убийстве годовалой Ясмин Винта, дочери мигрантов из Молдовы, и в издевательстве над другими детьми.

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