Нистор Грозаву стал фигурантом уголовного дела

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Бывший вице-примар столицы Нистор Грозаву и сотрудник Главного управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений столичной примэрии были задержаны сегодня утром и подозреваются в мошенничестве, фальсификации доказательств, а также превышении служебных полномочий.

По данным Генеральной прокуратуры, сегодня утром прокуроры задержали несколько лиц, подозреваемых в мошенничестве, фальсификации доказательств, а также превышении служебных полномочий. Это сотрудники муниципальных предприятий и столичной примэрии, в том числе бывший вице-примар.

В результате следственных мероприятий, были задержаны бывший вице-примар и сотрудник примэрии, в отношении которых была применена мера пресечения – подписка о невыезде. Если вина подозреваемых будет доказана, им грозит лишение свободы на срок до 10 лет и штрафы в размере сотен тысяч леев, пишет moldpres.md.