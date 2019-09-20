Нистор Грозаву привлечён к уголовной ответственности

0

Бывший вице-примар Кишинёва Нистор Грозаву проходит по делу о незаконном отчуждении земельных участков, принадлежащих столичной мэрии. Информацию подтвердил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Эмиль Гайтур, пишет ipn.md.

На данном этапе то ведётся уголовное преследование с участием ряда других лиц. В зависимости от хода дела будет принято решение касательно превентивных мер, – уточнил Гайтур.

Напомним, что Грозаву проходит по уголовному делу за превышение должностных обязанностей. На днях прокуроры обыскали дом семьи, а сегодня пришли с постановлением о задержании.