Нистор Грозаву привлечён к уголовной ответственности

Нистор Грозаву привлечён к уголовной ответственности

Бывший вице-примар Кишинёва Нистор Грозаву проходит по делу о незаконном отчуждении земельных участков, принадлежащих столичной мэрии. Информацию подтвердил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Эмиль Гайтур, пишет ipn.md.

На данном этапе то ведётся уголовное преследование с участием ряда других лиц. В зависимости от хода дела будет принято решение касательно превентивных мер, – уточнил Гайтур.

Напомним, что Грозаву проходит по уголовному делу за превышение должностных обязанностей. На днях прокуроры обыскали дом семьи, а сегодня пришли с постановлением о задержании.

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