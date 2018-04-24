Ниспоренские фермеры добились возмещения от недобросовестного продавца оборудования

Семья фермеров из Ниспоренского района приобрела несколько сельскохозяйственных инструментов у специализированного экономического агента.

Они купили плуг для минитрактора, заплатив за него 350 евро, а также сельскохозяйственный разбрызгиватель стоимостью около 28 тысяч леев. После покупки потребители обнаружили, что на разбрызгивателе отсутствует одна из необходимых деталей. Кроме того, продавец не предоставил гарантии на товар.

Фермеры обратились к тому с устной просьбой устранить недочеты, однако реакции не дождались, и приняли решение написать жалобу. Однако недобросовестный продавец не отреагировал и на нее, после чего покупатели обратились в Агентство по защите прав потребителей.

Благодаря вмешательству инстанции конфликт был разрешен мирным путем: фермерам была отдана недостающая деталь, а также предложен купон на 50 евро (эквивалент 1015 леев) на покупку оборудования в будущем.