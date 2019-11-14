НИП: нарушившие ПДД водители предложили полицейским взятки 28 раз за минувший месяц

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Согласно данным НИП, водители продолжают предпринимать попытки подкупить сотрудников полиции. Так, за месяц было зарегистрировано 28 таких случаев.

За пьянство за рулём, превышение скорости, отсутствие водительских прав, несоблюдение требований дорожной разметки, отсутствие виньетки и нарушение правил эксплуатации транспортных средств нарушители предлагали полицейским от 100 до 4 000 леев. Во время разбирательств патрульные неоднократно предупреждали водителей о последствиях коррупции, однако некоторые нарушители продолжали настаивать на своём и оставляли деньги возле коробки передач или на торпеде полицейской машины. Патрульные инспекторы немедленно докладывали о всех противозаконных случаях, пишет zugo.md.

В данном контексте НИП напоминает гражданам, что подкуп должностного лица влечёт за собой уголовную ответственность и квалифицируется как преступление.