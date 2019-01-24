НИП выступил с важными рекомендациями к водителям

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На данный момент на территории страны идут осадки в виде дождя и мокрого снега, а в связи с низкой температурой на дорогах формируется гололедица.

Во избежание ДТП Национальный инспекторат патрулирования рекомендует водителям:

увеличить дистанцию для безопасного движения;

избегать обгонов;

использовать приборы и элементы светового и звукового оповещения, а также обогрева салона;

проверить состояние тормозов;

не забывать, что машины должны быть оборудованы зимними шинами, противоскользящими цепями, лопатой, мешком с песком.

Пешеходов призывают переходить дорогу только в специально отведенных для этого местах, убедившись в том, что это безопасно, а также быть внимательными во дворах домов, где тоже скользко.