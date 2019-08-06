НИП выступил с важными рекомендациями для водителей грузовиков (ФОТО)

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Жители села Григоровка Сорокского района обратились за помощью к сотрудникам НИП. Им доставляло определённые неудобства движение грузовых автомобилей.

По словам местных жителей, из-за того, что водители грузовиков едут слишком быстро, пыль с неасфальтированного покрытия загрязняет воздух, а постоянные вибрации вызывают образование трещин в домах, расположенных вдоль дороги.

В данной связи была создана специальная комиссия, которой предстоит решить существующую проблему. На проблемном участке дороги будут установлены знаки, ограничивающие скорость движения до 30 км/ч. Также будет усилено патрулирование с целью выявления водителей, нарушающих ПДД. В будущем планируется ремонт данного участка дороги.

НИП призывает водителей большегрузных автомобилей:

соблюдать дорожные знаки в соответствующей зоне;

помнить о том, что при проезде через населённый пункт на дорогу может выбежать ребёнок или выйти пожилой человек;

не использовать звуковой сигнал, и также не выезжать на дорогу в запрещённые часы (когда температура воздуха достигает +30 °C).