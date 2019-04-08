НИП выступил с рекомендациями для пешеходов и водителей, садящихся за руль в дождь

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По данным Государственной гидрометеорологической службы, сегодня и в последующие дни на всей территории страны будет идти дождь. В связи с этим НИП напоминает водителям, что в условиях дождя дорожное покрытие становится мокрым и скользким, что может быть опасным во время дорожного движения.

В этом контексте Национальный инспекторат патрулирования усилит деятельность, направленную на предотвращение ДТП. Сотрудники НИП будут следить за тем, чтобы водители соблюдали скоростной режим, не садились пьяными за руль и не совершали опасных обгонов, так как эти факторы являются основными причинами аварий.

НИП рекомендует водителям:

соблюдать допустимую скорость движения;

соблюдать расстояние между автотранспортными средствами;

включать фары;

не совершать опасные обгоны;

использовать систему обогрева и вентиляции.

Кроме этого, патрульные рекомендуют пешеходам:

переходить дорогу в специально отведённых местах;

перед тем, как переходить дорогу, посмотреть налево и направо;

не переходите дорогу перед или за стоящим автомобилем;

передвигайтесь только по тротуару, а в его отсутствии – ближе к краю дороги;

надевайте вещи светлых тонов или со светоотражающими элементами.