НИП выступил с рекомендациями для пешеходов и водителей, садящихся за руль в дождь

По данным Государственной гидрометеорологической службы, сегодня и в последующие дни на всей территории страны будет идти дождь. В связи с этим НИП напоминает водителям, что в условиях дождя дорожное покрытие становится мокрым и скользким, что может быть опасным во время дорожного движения.
В этом контексте Национальный инспекторат патрулирования усилит деятельность, направленную на предотвращение ДТП. Сотрудники НИП будут следить за тем, чтобы водители соблюдали скоростной режим, не садились пьяными за руль и не совершали опасных обгонов, так как эти факторы являются основными причинами аварий.
НИП рекомендует водителям:
- соблюдать допустимую скорость движения;
- соблюдать расстояние между автотранспортными средствами;
- включать фары;
- не совершать опасные обгоны;
- использовать систему обогрева и вентиляции.
Кроме этого, патрульные рекомендуют пешеходам:
- переходить дорогу в специально отведённых местах;
- перед тем, как переходить дорогу, посмотреть налево и направо;
- не переходите дорогу перед или за стоящим автомобилем;
- передвигайтесь только по тротуару, а в его отсутствии – ближе к краю дороги;
- надевайте вещи светлых тонов или со светоотражающими элементами.
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