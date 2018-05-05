НИП выступил с рекомендациями для автолюбителей в связи с жаркой погодой

Раньше времени наступившая летняя погода может застать врасплох автомобилистов и причинить им вред.

В связи с этим Национальный инспекторат патрулирования перечислил несколько рекомендаций водителям.

Так, садясь в машину, долгое время простоявшую на солнце, необходимо до отправления в путь включить кондиционер либо хорошо проветрить салон. При долгой поездке необходимо периодически делать остановки в тени, чтобы отдохнуть и выпить воды.

Также необходимо обеспечить безопасные условия пассажирам, в особенности детям и животным: беречь их от прямых солнечных лучей, не оставлять надолго в автомобиле, в особенности с закрытыми окнами.

Напомним, ранее Гидрометеослужба страны продлила желтый код в связи с опасностью возникновения пожаров, и предупредила, что в выходные жаркая погода сохранится.