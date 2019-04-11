НИП выступил с новым проектом по безопасности дорожного движения для детей (ФОТО)

НИП выступил с новым проектом по безопасности дорожного движения для детей (ФОТО)

Глава Национальной инспекции патрулирования провёл рабочую встречу с представителем Porsche Center Moldova. Стороны обсудили новый совместный проект по безопасному поведению детей в условиях дорожного движения.

Таким образом, дети смогут пройти обучение в импровизированной автошколе. Также сотрудники НИП расскажут юным слушателям о правилах дорожного движения, о том, как правильно передвигаться по дорогам в качестве пешеходов, пассажиров и велосипедистов.

Мероприятия будут проводиться в школах и дошкольных учреждениях, а также в парках и дворах жилых домов. Данный проект позволит значительно уменьшить количество дорожно-транспортных происшествий с участием детей.

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