НИП выступил с дополнительными рекомендациями для тихоходных средств (ВИДЕО)

НИП выступил с дополнительными рекомендациями для тихоходных средств (ВИДЕО)

С целью предотвращения случаев ДТП сотрудники НИП продолжают мероприятия по информированию участников дорожного движения, в особенности лиц, управляющих мотоблоками и гужевыми повозками. Кампания проводится для того, чтобы сделать водителей данных категорий более заметными в дорожном движении.

В дополнение к светоотражающим жилетам, водителей обеспечивают информационными листовками с рекомендациями. В то же время, всем участникам дорожного движения напоминают простые правила:

  • не употреблять алкоголь перед тем, как отправиться в путь;
  • оборудовать транспорт осветительными приборами и носить светоотражающие жилеты;
  • быть осторожными при транспортировке детей или громоздких грузов.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md