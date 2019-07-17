НИП выступил с дополнительными рекомендациями для тихоходных средств (ВИДЕО)

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С целью предотвращения случаев ДТП сотрудники НИП продолжают мероприятия по информированию участников дорожного движения, в особенности лиц, управляющих мотоблоками и гужевыми повозками. Кампания проводится для того, чтобы сделать водителей данных категорий более заметными в дорожном движении.



В дополнение к светоотражающим жилетам, водителей обеспечивают информационными листовками с рекомендациями. В то же время, всем участникам дорожного движения напоминают простые правила:

не употреблять алкоголь перед тем, как отправиться в путь;

оборудовать транспорт осветительными приборами и носить светоотражающие жилеты;

быть осторожными при транспортировке детей или громоздких грузов.