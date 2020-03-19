НИП в связи с коронавирусом переходит на усиленный режим работы (ФОТО)

НИП в связи с коронавирусом переходит на усиленный режим работы (ФОТО)

Сотрудники НИП дежурят у парков и больниц, в зонах отдыха, на остановках и у вокзалов, чтобы оказать, в случае необходимости, помощь участникам дорожного движения.

Также патрульным бригадам поручено следить за соблюдением гражданами профилактических мер, предусмотренных законом.

Национальный инспекторат патрулирования обращается с просьбой к каждому гражданину соблюдать необходимые меры для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

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