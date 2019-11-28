НИП: В столице ежечасно десятки пешеходов переходят дорогу в неположенных местах (ВИДЕО)

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Пешеходы и водители в равной мере несут ответственность за трагедии, происходящие на дорогах. Когда пешеход переходит дорогу в неположенном месте, жертвой становится не только он, но и водитель. В связи с этим патрульные призвали пешеходов не полагаться на реакцию водителя и тормоз его автомобиля, ведь от выбора места для пересечения дороги зависит жизнь.

Согласно статистическим данным, с начала текущего года из-за пешеходов, переходивших дорогу в неположенных местах, произошло 297 ДТП, в результате которых погибли 46 человек, а 256 – получили травмы различной степени тяжести. Во всех этих случаях пешеходы полагали, что водители заметят их и успеют притормозить.

В связи с этим Национальный инспекторат патрулирования намерен усилить деятельность, направленную на дисциплинирование пешеходов. Те, кто будет переходить дорогу в неположенных местах, получат штрафы в размере от 150 до 300 леев.

Напомним, что сегодня в столице две девушки, переходившие дорогу в неположенном месте, попали под колёса автомобиля.