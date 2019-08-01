НИП: В сезон летних отпусков на дорогах страны происходит больше всего аварий

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По данным Национального инспектората полиции, самое большое количество ДТП происходит в августе. В связи с этим НИП призывает водителей понимать, что отдых и отпуск не должны быть причинами нарушения правил и закона.

Анализ, проведённый Национальным инспекторатом патрулирования, показал, что в августе происходит самое большое количество дорожных инцидентов. Так, в августе прошлого года произошло 280 ДТП, в результате которых скончались 27 человек, а 362 получили травмы различной степени тяжести.

Согласно выводам представителей НИП, одной из причин большого количества аварий является увеличение транспортного потока в контексте отпусков как жителей страны, так и граждан, приезжающих из-за границы.