НИП усиливает патрулирование столичных дворов (ФОТО)

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Национальный инспекторат патрулирования усиливает меры по предупреждению преступлений и криминальных действий во дворах жилых домов, в особенности – в ночное время. Патрульные надеются установить конструктивный диалог с гражданами и выяснить проблемы, с которыми они сталкиваются, а также установить зоны, в которых больше всего нужна помощь правоохранителей.

В данной связи НИП рассчитывает на помощь каждого гражданина, и отмечает, что эффективность работы ведомства зависит, в том числе, от соучастия и открытости населения.