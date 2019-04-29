НИП усиливает патрулирование национальных трасс

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Несмотря на то, что в пасхальную ночь общественный порядок обеспечивали более 2000 полицейских, многие водители пренебрегли правилами дорожного движения и, рискуя собственной жизнью и жизнью тех, кто рядом, сели за руль в состоянии алкогольного опьянения.

В результате за последние 48 часов на национальных трассах произошло 16 ДТП, в результате которых 2 человека погибли, а еще 23 получили травмы различной степени тяжести. Виновны в происшествиях севшие пьяными за руль водители, которые превысили скорость и управляли машинами без прав. Кроме того, в указанный период 31 человек были пойманы в состоянии алкогольного опьянения во время езды.

В данной связи НИП намерен усилить патрулирование на всей территории страны. Будут организованы фильтры и рейды для обнаружения пьяных водителей, а также тех, кто существенно превышает максимально допустимую скорость движения.

Водителей настоятельно призывают:

Не садиться за руль, если вы употребили алкогольные напитки;

Соблюдать скоростной режим;

Не совершать рискованные обгоны;

Пристегиваться во время движения. Это касается не только водителей, но и пассажиров;

Перевозить детей только в специальных креслах;

Остановиться и не продолжать движение, если вы почувствовали себя уставшим.