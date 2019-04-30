НИП усиливает патрулирование на трассах, улицах и в парках (ВИДЕО)

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Желание некоторых водителей сесть за руль в любом, порой в нетрезвом состоянии, а также прокатиться “с ветерком” может стоить жизни. К сожалению, в период праздников многих водителей поймали в состоянии алкогольного опьянения.

За последние 24 часа сотрудники НИП остановили 18 нетрезвых водителей. Ещё около 106 превысили скорость. За указанный период произошло 11 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 2 человека и 15 получили травмы.

Чтобы избежать подобных аварий, НИП рекомендует следующее:

не садитесь за руль, если вы употребляли алкоголь;

воспользуйтесь услугами общественного транспорта, такси, или попросите трезвого водителя довезти вас;

не превышайте допустимое ограничение скорости и не забывайте о ремне безопасности.

Чтобы каждый гражданин чувствовал себя в безопасности, НИП продолжает принимать меры по предотвращению правонарушений, работая в усиленном режиме в парках и общественных местах.