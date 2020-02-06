НИП усиливает контроль на дорогах в связи с непогодой

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Сотрудники НИП сформировали рабочую группу для мониторинга и, при необходимости, оперативного вмешательства в связи с резкими изменениями погоды.

Начиная со вчерашнего дня патрульные объезжают участки трасс и населённые пункты по стране, чтобы оценить ситуацию на дорогах и вовремя среагировать.

Водителям напоминают соответствующим образом экипировать транспортные единицы, внимательно выбирать место для парковки с учётом сильного ветра, а также перевозить детей в специальных автокреслах.