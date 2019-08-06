НИП: С начала года в ДТП из-за превышения скорости скончались 53 человека (ФОТО)

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Высокая скорость движения остаётся основной причиной ДТП в Молдове. Чем выше скорость, тем страшнее последствия от любого манёвра, выполненного неверно. С начала текущего года из-за несоблюдения скоростного режима в стране произошло 376 ДТП, в результате которых 53 человека скончались, а 475 получили травмы различной степени тяжести.

Как правило, больше всего аварий происходят в августе. Это происходит в контексте роста дорожного движения в связи с прибыванием из-за границы гостей и уроженцев нашей республики, а также несоблюдения ПДД. Находясь в отпуске, гости и уроженцы страны, прибывшие из-за границы, могут путешествовать в течение всего дня: они спешат, игнорируют знаки и предупреждения полицейских, сообщает пресс-служба Национального инспектората патрулирования.

– Правила дорожного движения одинаковы во всех странах, а их соблюдение является основой безопасного движения. Давайте уважать друг друга, независимо от марки автомобиля, на котором мы ездим, страны, в которой он был зарегистрирован, социального статуса или уверенности в себе. Это не имеет никакого значения, когда вы теряете свою жизнь, – призывает НИП.