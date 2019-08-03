НИП рекомендует водителям быть особенно внимательными на дороге в дождливую погоду

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В эти выходные по всей стране пройдут дожди с грозами. В отдельных районах может выпасть град.

В целях предотвращения дорожно-транспортных происшествий в условиях неблагоприятных погодных условий НИП рекомендует водителям своевременно узнавать о погодных условиях перед отправкой в путь.

При управлении транспортными средствами в дождливую погоду необходимо соблюдать большее расстояние между автомобилями, а также избегать внезапного торможения. В условиях многолюдного движения сохраняйте спокойствие и не блокируйте перекрёстки, не совершайте опасных маневров в условиях недостаточной видимости. Будьте внимательны к пешеходам и проявляйте вежливость по отношению к другим водителям.

В свою очередь, сотрудники НИП просят пешеходов переходить улицу только по специально обозначенным для этой цели местам.