НИП рассказал, как должна происходить мирная констатация ДТП

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Любое дорожно-транспортное происшествие создаёт препятствие для дорожного движения и приводит к пробкам на дорогах, особенно если оно произошло в час пик. Даже мелкая авария неприятна, но для того, чтобы не задерживать других участников дорожного движения, с 8 сентября начала применяться процедура мирной констатации ДТП.

Как сообщает пресс-служба Национального инспектората патрулирования, процедуру можно применять для всех дорожно-транспортных происшествий, произошедших на территории Молдовы, с участием не более двух автомобилей и незначительным материальным ущербом в размере не более 10 000 леев.

Всё, что нужно знать в случае такого ДТП:

у водителей, вовлечённых в ДТП, должны быть страховки RCA;

должен быть бланк мирной констатации ДТП, который водители могут получить в страховой компании;

водители заполняют бланк, а тот, кто признаёт, что виновен в аварии, фиксирует это;

бланк необходимо предъявить в страховую компанию в течение двух рабочих дней с момента ДТП;

водителям не нужно будет обращаться в полицию, поэтому штрафные пункты не будут применяться.