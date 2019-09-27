НИП рассказал, как должна происходить мирная констатация ДТП

НИП рассказал, как должна происходить мирная констатация ДТП

Любое дорожно-транспортное происшествие создаёт препятствие для дорожного движения и приводит к пробкам на дорогах, особенно если оно произошло в час пик. Даже мелкая авария неприятна, но для того, чтобы не задерживать других участников дорожного движения, с 8 сентября начала применяться процедура мирной констатации ДТП.

Как сообщает пресс-служба Национального инспектората патрулирования, процедуру можно применять для всех дорожно-транспортных происшествий, произошедших на территории Молдовы, с участием не более двух автомобилей и незначительным материальным ущербом в размере не более 10 000 леев.

Всё, что нужно знать в случае такого ДТП:

  • у водителей, вовлечённых в ДТП, должны быть страховки RCA;
  • должен быть бланк мирной констатации ДТП, который водители могут получить в страховой компании;
  • водители заполняют бланк, а тот, кто признаёт, что виновен в аварии, фиксирует это;
  • бланк необходимо предъявить в страховую компанию в течение двух рабочих дней с момента ДТП;
  • водителям не нужно будет обращаться в полицию, поэтому штрафные пункты не будут применяться.  
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