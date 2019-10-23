НИП прокомментировал аварию в Пересечино и назвал настоящего виновника

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Вчера, 22 октября, в селе Пересечино Оргеевского района произошло серьёзное ДТП. В СМИ была опубликована видеозапись, сделанная одним из участников дорожного движения, согласно которой предполагаемым виновником аварии является служебный автомобиль патрульных. В связи с этим Национальный инспекторат патрулирования выдвинул свою версию произошедшего.

Так, по данным пресс-службы ведомства, патрульные, находившиеся в тот момент в автомобиле, заметили машину марки Toyota Avensis, водитель которой нарушил ПДД. Для того, чтобы остановить нарушителя, полицейским пришлось резко свернуть. Примечательно, что согласно пресс-релизу, опубликованному НИП, машина патрульных в тот момент ехала с включённым проблесковым маячком, тем не менее, судя по видео, опубликованному в СМИ, проблесковый маячок был отключён в тот момент.

– Служебный автомобиль свернул и проехал через двойную сплошную линию, предварительно убедившись в безопасности манёвра и подав световой сигнал. В свою очередь автомобиль марки Toyota Corolla, который двигался за экипажем патрульных и в котором было снято видео, остановился. Автомобиль марки Seat, ехавший за ним, чтобы избежать столкновения, резко выехал на соседнюю полосу, в результате чего столкнулся с грузовиком DAF, – объяснили в НИП.

По данным ведомства, экипаж патрульных вернулся к месту ДТП и удостоверился, что никто не пострадал. Затем патрульные вызвали оперативную группу Инспектората полиции Оргеева, которая задокументировала дорожный инцидент. По данному факту было возбуждено административное дело. Правоохранители установили, что причиной аварии стала резкая смена полосы движения водителем Seat.