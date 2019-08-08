НИП призывает водителей не забывать о ремнях безопасности

0

За первые 7 месяцев текущего года патрульные оштрафовали более 2 600 водителей, которые передвигались без ремня безопасности. В данной связи сотрудники НИП напоминают гражданам о том, что ремень безопасности является лучшим средством защиты от травм в случае ДТП. При аварии пристёгнутый ремень безопасности существенно снижает риск получения травмы и даже может сохранить жизнь.

Национальный инспекторат патрулирования напоминает:

в случае дорожно-транспортного происшествия непристёгнутый пассажир рискует своей жизнью и здоровьем;

ремни должны быть хорошо отрегулированы;

дети также должны быть защищены ремнём в специальных автокреслах, соответствующих их возрасту, весу и росту.