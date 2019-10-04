НИП призывает водителей быть осторожными на дорогах в дождь

НИП призывает водителей быть осторожными на дорогах в дождь

Сотрудники НИП просят участников дорожного движения соблюдать повышенную осторожность при передвижении в сложных погодных условиях. Также водителей просят внимательнее относиться к выбору места парковки для автомобиля.

По прогнозам синоптиков, сегодня сохранится дождливая погода. Сложные погодные условия негативно влияют на дорожную обстановку, а значит, существует огромный риск аварий.

Национальный инспекторат патрулирования рекомендует водителям:

  • – интересоваться погодными условиями перед отправлением в путь;
  • – выбирать меньшую скорость движения;
  • – увеличить дистанцию между автомобилями;
  • – избегать внезапного торможения и не делать резких маневров.

Следует проявлять особую осторожность и пешеходам. Их просят переходить проезжую часть только в специально отведённых для этого местах.

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