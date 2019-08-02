НИП призывает родителей подавать хороший пример детям при пересечении дороги

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В последнее время в стране участились случаи ДТП, в которых жертвами оказывались дети, не соблюдавшие правила дорожной безопасности. В связи с этим Национальный инспекторат патрулирования выступил с призывом для всех родителей.

Так, согласно сообщению НИП, родители должны объяснять детям, как нужно правильно переходить проезжую часть. Патрульные напоминают, что дети во всём повторяют своих родителей, что впоследствии становится основой их поведения.

– Давайте воспитаем ответственное поколение! – призывает НИП.