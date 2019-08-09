НИП предупреждает водителей об опасностях на дорогах из-за дождя (ВИДЕО)

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Национальный инспекторат патрулирования призывает водителей быть осторожными на дороге и тщательно выбирать место для парковки автомобиля в связи с погодными условиями в стране.

Напомним, что синоптики объявили сегодня, 9 августа, «жёлтый код» метеоопасности на всей территории страны. В течение дня сохранится неустойчивый характер погоды. Во второй половине дня ожидаются местами сильные ливни (15-20 л/м²), с градом и шквалистым ветром с порывами до 50-65 км/ч.

На данный момент проливные дожди идут на трассе Кишинёв-Хынчешты Яловенского района и на трассе Кишинёв-Чимишлия, в населённом пункте Гура Галбеней. Существует высокий риск возникновения ДТП.

В связи с этим НИП рекомендует водителям:

узнавать о погодных условиях на трассах, по которым вам предстоит ехать;

соблюдать дистанцию между автомобилями;

снижать скорость движения;

не совершать опасные манёвры.

Кроме этого, чтобы избежать повреждений транспортных средств, НИП призывает водителей не парковаться под деревьями. А пешеходов просят переходить улицу только в отведённых для этого местах.