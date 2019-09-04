НИП предупреждает водителей об опасностях на дорогах из-за дождя

Национальный инспекторат патрулирования призывает водителей быть осторожными и соблюдать правила дорожного движения в связи с погодными условиями в стране. Водителям также рекомендуется узнавать о погодных условиях на трассах, по которым предстоит ехать, а чтобы не попасть в пробку – выезжать из дома пораньше.
Напомним, что сегодня на всей территории страны ожидаются грозовые дожди. В связи с этим Национальный инспекторат патрулирования напоминает водителям о некоторых правилах во время дождливой погоды:
- соблюдать дистанцию между автомобилями;
- снижать скорость движения;
- не совершать опасные манёвры;
- не блокировать перекрёстки;
- не совершать обгон колонны машин.
Кроме этого, водителей призывают уважать пешеходов, пропускать их и аккуратно объезжать, стараясь их не забрызгать. А пешеходов просят переходить улицу только в отведённых для этого местах.
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